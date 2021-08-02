الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البنك المركزى: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير

العملات البلاستيكية
العملات البلاستيكية

صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.


وقال المصدر، إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.


وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية صورًا لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها والتي من المقرر أن يطرحها البنك المركزي قبل نهاية العام.

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