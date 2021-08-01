برلمانية: «الشباب والرياضة» حمت النشء من الوقوع في براثن الأفكار الهدامة

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة، نجحت في وضع العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في حماية الشباب من الوقوع في براثن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

- رؤية واستراتيجية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان صحفي اليوم ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثبت بالدليل القاطع ان لديه رؤية واستراتيجية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب، باعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مؤكدة ان الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب (سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحياً ورياضياً وخلقيا".

وأشادت بالإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021 ، حيث بلغت البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية 5376 ، بإجمالي مايقرب من 107 مليون مستفيد من النشء والشباب، ومتوسط فرص مشاركة النشء والشباب سنوياً بلغت 15 مليون فرصة مشاركة مع مراعاة عامل تكرار المشاركة،.

وأكدت النائبة أن برلمان الشباب الذي تشرف عليه الوزارة ، وبرنامج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس الشيوخ» تحت شعار «كن قياديًا.. كن مؤثرًا» دليل قوي علي حرص الوزارة علي فتح أفق أوسع للشباب والعمل علي تمكينهم سياسيا وثقافيا.

- تحمل مديونية مركز شباب لدى وزارة الأوقاف

وأضافت أن وزير الرياضة يثبت دائما إيمانه بحماية الشباب، وهذا ما دلل عليه بالواقع العملي خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب، وإعلان وزارته تحمل مبلغ يصل قيمته إلى 700 ألف جنيه، مديونية علي مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية لدي وزارة الاوقاف، نظير شراء الاهالي قطعة أرض لاقامة مركز شباب عليها ، و تعهد الوزير بأن الوزارة لا يمكن أن تتخلى عن الشباب وستساعدهم في سداد باقي المستحقات المالية .

وأشارت إلى ان وزير الشباب يتعامل مع واحد من أخطر الملفات واهمها علي الاطلاق ، خاصة ان مصر مجتمع شاب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن من 60 إلى 65 % شباب في المجتمع المصري، مؤكدة ان الوزير نجح في ادارة الملف خاصة أن الدولة تمتلك قدرات كبيرة جدا اهمها الدعم المطلق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب .