الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تشدد قيود كورونا فى 16 مقاطعة إضافية

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

وسّعت السلطات التايلاندية حظر التجول الليلي وقيودا متعلقة بكوفيد-19، لتشمل 16 مقاطعة إضافية اعتبارًا من الثلاثاء، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في المملكة إلى رقم قياسي جديد.

وتكافح الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا لاحتواء أحدث تفش للفيروس تغذيه متحورة دلتا، مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير والضغط على نظام الرعاية الصحية.

وفرضت قيود شديدة على الحياة اليومية، بما في ذلك حظر تجول ليلا لمدة سبع ساعات، على السكان في 12 مقاطعة والعاصمة بانكوك، حيث يعيش ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص.

لكن عدد الإصابات في المملكة لم يتناقص، وسجلت السلطات السبت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات والوفيات. 

وتم تسجيل أكثر من 18900 إصابة جديدة و178 وفاة في يوم واحد.

وقالت نائبة المتحدثة باسم فريق العمل الموكل مكافحة كوفيد-19 في تايلاند أبيساماي سريرانجسان: إن "المقاطعات المصنفة مناطق حمراء داكنة ستزيد من 13 مقاطعة إلى 29".

وتشمل القيود المفروضة على هذه المناطق، التي سيتم فرضها من الثلاثاء حتى 19 أغسطس، عدم بيع الطعام أو المشروبات الكحولية في المطاعم التي سيُسمح بفتحها فقط لتوصيل الطلبات حتى الساعة الثامنة مساء.

كما سيتم إغلاق الأماكن العامة مثل الحدائق وحمامات السباحة والمتاحف.

وقالت أبيساماي: إن أيا من مقاطعات تايلاند البالغ عددها 79 لا تندرج حاليا ضمن فئة "خضراء" اللون الذي يشير إلى منطقة آمنة من تفشي المرض.

وأضافت "إذا لم يتحسن الوضع فقد يتم تمديدها حتى 31 الشهر الجاري".

وأعلنت السلطات التايلاندية أكثر من 615,000 إصابة بالفيروس في المجموع و4990 حالة وفاة.

السلطات التايلاندية حظر التجول كوفيد-19 الوفيات متحورة دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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