الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن طلب الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2021

التمويل العقاري
التمويل العقاري

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، حول كيفية الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي لذلك تستعرض “الدستور” الآتي:

 

خطوات التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

 

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على إنشاء حساب جديد.

3- إدخال المعلومات المطلوبة، "الرقم القومي ورقم الهاتف، ....".


7 خطوات للاستعلام عن صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

 

كما يمكن الاستعلام عن طلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق التمويل العقاري، ووزارة الإسكان الاجتماعي 2021، بإتباع الخطوات التالية:

1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

2 - الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

3 - اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

4 - كتابة بيانات المتقدم كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي "الاسم، الرقم القومي، العنوان، محافظة الإقامة".

5 - تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به

6 - كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

7 - ظهور حالة الطلب المتقدم مسبقا من “استلام، محل إنشاء”.


خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

 

كما يقدم “الدستور” رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة خدمات، منها:

1- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

2- طلب التعديل من دور إلى دور، وهذه الخدمة مخصصة فقط للحالات المرضية.

3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4- طلب تصحيح البيانات.

5- طلبات متابعة الملفات بشركة الاستعلامات.

6- تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

7- طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

 

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2021

 

من ناحيته، خصص صندوق التمويل العقاري، أرقاما ساخنة للرد على استفسارات الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعمة من الدولة أو الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالفعل ويدفعون الأقساط الربع سنوية قبل الاستلام وهي 5777 أو 5999 أو 090071117.

 

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ويمكن الرد على جميع أسئلة الراغبين في الاستفسار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن المشاريع الإسكانية التي تم تمويلها عن طريق صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية والتي تناسب جميع الفئات المجتمعية وأوضاعهم المادية وتضمن لهم الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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