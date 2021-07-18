الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلان 14.. رابط صندوق الإسكان للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أرشيفية
أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين إلي الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وترصد "الدستور" خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى.

الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان الرابع عشر

في البداية عليك الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.

-قم بتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

-قم بعد ذلك باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماع.

-عليك بعد ذلك القيام بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.
،قم بعد ذلك بالضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء المنطبق أو غير المنطبق عليه الشروط.

-بعد هذه الخطوة سيتم معرفة وضع المتقدم للحجز وما إذا كان منطبق عليه الشروط أم لا، وإذا كان منطبق عليه الاتزام  بمواعيد سداد الأقساط الربع سنوية المحددة للشقة.

-أما في حالة كان المتقدم غير منطبق عليه الشروط، يكون أمامه خياران، إما تقديم تظلم، ومن ثم معرفة سبب عدم مطابقة الشروط، ويسعى لحلها إن سمح الأمر، أو أن يقوم بسحب مقدم الحجز، والتقديم فى إعلان آخر للإسكان الاجتماعي.

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موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ينتظر الكثير من الشباب راغبي الحصول على الوحدات السكني  خلال هذه الفترة، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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