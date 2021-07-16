الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الإسكان»: حملات لإزالة الإشغالات في أكتوبر والشروق وحدائق العاصمة

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمعرفة أجهزة مدن (6 أكتوبر – الشروق – بدر – حدائق العاصمة)، وبمعاونة الشرطة المختصة، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات بباقى المدن الجديدة بهدف منع المظاهر العشوائية بها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،  أنه تم شن حملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير، استهدفت الأحياء الأول والثانى والثالث والعاشر، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق للمحال المخالفة بسنتر الأمل، وكذا رفع عدادات المرافق وغلق وتشميع لعدد من المحال بالحيين الأول والثانى والتى تم رفض التصالح عليها، كما تم رفع عدد من الإشغالات بالأحياء الثانى والثالث والعاشر، مؤكداً أنه جارٍ التجهيز لحملات أخرى لتنفيذ باقى القرارات، حفاظا على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة .

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: واصل الجهاز  شَن الحملات المُكبرة ورفع الإشغالات الموجودة حول المجمعات التجارية وخارج حدود المحال بالحيين الأول والثاني، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأضاف أنه تم شن حملة أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال، ورفع مخلفات الأثاث المتهالك العشوائى من المربعات السكنية بمنطقة الإسكان الاقتصادى، بجانب التحفظ على 4 تروسيكلات "نباشين" أثناء قيام أصحابهم بأعمال الفرز بجوار صناديق القمامة، مؤكداً استمرار الحملات بكافة أحياء ومناطق المدينة، وعدم التهاون مع المخالفين بهدف القضاء على الظواهر العشوائية أولاً بأول وفى مهدها.

وفي سياق متصل، قامت إدارتا الأمن بجهازى مدينتي بدر وحدائق العاصمة،  بشن حملة لتنفيذ قرارات إزالة إشغالات ومخالفات، حيث أسفرت تلك الحملة عن  إزالة مصانع طوب مخالفة وتشوينات من الأسمنت والحديد وتمكنت من التحفظ على 4 أطنان حديد تسليح.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن  إدارة الأمن بجهاز مدينة بدر، قامت بشن حملة  أخرى على الميادين والشوارع الرئيسية والإسكان الاجتماعي ومركز شباب بدر وحي النرجس، وتم رفع الإشغالات الموجودة بتلك المناطق والتحفظ عليها بمقر الجهاز.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان شن حملات ازالة مخالفات مدن 6 أكتوبر الشروق بدر

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وائل لطفي

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