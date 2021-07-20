الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد الإعلان عن قرب انتهاءها.. 11 معلومة عن مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

بعد إعلان محافظ شمال سيناء، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عن قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة، ترصد ''الدستور'' مجموعة من النقاط حولها.


1- تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترًا.

2- تتكون  مدينة رفح الجديدة من 626 عمارة سكنية.

3- كل عمارة تشمل دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالي 10016 وحدة سكنية.

4- تضم 400 بيتا بدويًا لتوزيعها على المستحقين أوائل العام المقبل.

5- تضم أيضًا مدينة رفح الجديدة منطقة خدمات مركزية.

6- تتضمن منطقة الخدمات التالي: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة.

7- كما تضم أيضًا المنطقة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

8- تم الانتهاء من 84 عمارة  كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة.

9- عمارات المرحله العاجلة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالى 1344 وحدة سكنية.

10- مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويًا، ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم.

11- الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.

وفي سياق آخر، توافد المشايخ والعواقل ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والعديد من المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش لتهنئة المحافظ بالعيد.

وهنأ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مشايخ القبائل والعواقل وأبناء المحافظة بالعيد، ونقل لهم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد محافظ شمال سيناء أن استمرار مسيرة التنمية بتوجيهات القيادة السياسية، ومستعرضا لما تم انجازه خلال الفترة الأخيرة من مشروعات على أرض المحافظة، خاصة تطوير العريش والاسكان الاجتماعى ومحطات التحلية والصرف الصحى وانشاء ورفع كفاءة شبكة المياه وغيرها. 
 

أمهات شمال سيناء مدينة رفح الجديدة محافظ شمال سيناء الدستور رفح الجديدة

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