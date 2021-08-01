الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1095 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية «حنون»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، اهتمام جامعة طنطا بإطلاق القوافل الطبية، وذلك انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها التنموي والخدمى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان، مساهمة من الجامعة في رفع المعاناة عن المواطنين وإيمانًا بالدور المجتمعي المفروض عليها.

ووجه رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكي، بضرورة استمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، خاصة القرى المُدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وفي الإطار ذاته أشار الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها جامعة طنطا لقرى مركز زفتى، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتماشيًا مع ما تسعى إليه الجامعة من دور مجتمعي فاعل.

وقال نائب رئيس الجامعة، ‏إن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية حنون شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1095 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف أنه تم تحويل عدد 14 حالة حرجة فى تخصصات القلب والجراحة العامة والباطنية وذلك للمتابعة وإجراء عمليات عاجلة بمستشفيات الجامعة، على أن يتم المتابعة الدورية لهذة الحالات ولحالات الأمراض المزمنة التي تتردد على الجامعة.

بينما صرحت الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة للقوافل الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"بالتنسيق مع الإدارة الصحية بزفتى، تحسبًا لأي طوارئ وكذلك حال احتاجها لنقل أحد الحالات.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع، ومن المنتظر ان يتم توجيه عدة قوافل خلال الايام القليلة القادمة في أغلب قري محافظة الغربية خاصة الفقيرة منها.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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