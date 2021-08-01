حريق بمكتبة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في مكتبة، واقعة بشارع عبدالقادر الغرياني بمنطقة الرصافة، بدائرة قسم شرطة محرم بك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بمكتبة، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبريد آثارها لمنع امتدادها إلى باقي المحال التجارية المجاورة أو العقار الذي تعلوه المكتبة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب نشوب حريق حدوث ماسِ كهربائي، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، في واقعة مشابهة التصريح بدفن جثتي لطفلين شقيقين لقيا مصرعهما في حريق نشب بشقة مسكنهم بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف علي اسباب حدوثه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بالعقار رقم 77 بشارع أسامة بن زيد بمنطقة سيدي بشر قبلي دائرة القسم ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه، وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثامن علوي والأخير بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من سجدة إسلام محمد، 6 سنوات، وشقيقها، حمزة إسلام محمد، 3 سنوات، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.