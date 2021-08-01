جامعة الوادى الجديد و«الفاو» تدربان الميسرين والميسرات لمدارس المزارعين الحقلية

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، برنامج تدريبي لإعداد الميسرين والميسرات لمدارس المزارعين الحقلية، بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالقطاع الزراعي والوحدات الزراعية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة والإدارة المركزية للمياه الجوفية والري، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور نصر الدين حاج، الأمين ممثل منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر.

صرح بذلك الدكتور أحمد دياب، مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمسئول عن التدريب، وقال إن البرنامج التدريبي يعقد بمقر مركز تنمية القدرات الجامعة بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادي الجديد"، وذلك بهدف إعداد ميسرين وميسرات لتنفيذ المدارس الحقلية، والتي ستبدأ خلال الموسم الشتوي القادم بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي لإعداد الميسرين والميسرات لمدارس المزارعين الحقلية سوف يعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ أغسطس ٢٠٢١، كما يتضمن التدريب زيارة حقلية لإحدى المزارع وذلك للتدريب العملي، ومن المخطط عقد برنامجين تدريبيين آخرين يستهدفا تدريب ميسرين وميسرات من بين مزارعي القرى الثلاثة المستهدفة.

وفي سياق متصل، بالصور كرم مجلس جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور السادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد كل من الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية والدكتور سرى الشريف عميد كلية الأداب لبلوغهما سن التقاعد، وقدم رئيس الجامعة نيابة عن المجلس وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الشكر والتقدير على ما قدماه من جهد للإرتقاء بمنظومة البحث العلمى بالجامعة والاهتمام بالعملية التعليمية بكليتى التربية والآداب.