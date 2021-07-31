انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب صعوبة الامتحانات بالقليوبية

أقدمت طالبة بالثانوية العامة (علمى علوم) على التخلص من حياتها والانتحار بتناول مادة سامة، ما أدى إلى مصرعها فى الحال، تم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة ومعرفة شسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول " مروة ص.ا" 18 سنة، ومقيمة شارع مسجد العليمى بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء اليوم السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، مما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.



فى السياق، توفى رضا محمد حسن ملاحظ في لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات إثر غيبوبة سكر في الساعة 9.20 اليوم أثناء المراقبة في مادة الأحياء لشعبة علمي علوم وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

من جانبه، قدم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التعزية لأسرة المتوفي، مشيرًا إلى أنه يسكن في تلا بالمنوفية وكان يذهب للمراقبة بالثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بالقليوبية.