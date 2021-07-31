السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب صعوبة الامتحانات بالقليوبية

طالبة الثانوية (مروة)
طالبة الثانوية (مروة)

أقدمت طالبة بالثانوية العامة (علمى علوم) على التخلص من حياتها والانتحار بتناول مادة سامة، ما أدى إلى مصرعها فى الحال، تم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة ومعرفة شسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول " مروة ص.ا" 18 سنة، ومقيمة شارع مسجد العليمى بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء اليوم السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، مما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.


فى السياق، توفى رضا محمد حسن ملاحظ في لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات إثر غيبوبة سكر في الساعة 9.20 اليوم أثناء المراقبة في مادة الأحياء لشعبة علمي علوم وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

من جانبه، قدم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التعزية لأسرة المتوفي، مشيرًا إلى أنه يسكن في تلا بالمنوفية وكان يذهب للمراقبة بالثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بالقليوبية.

ثانوية عامة تعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة التصريح بالدفن طالبة ثانوية طلب تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

شكرى: نثق فى حكمة القيادة التونسية.. ويجب احترام إرادة الشعب

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

«الإحصاء»: 274% زيادة واردات مصر من الوقود خلال شهر

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الجزائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى