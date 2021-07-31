السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أديرة وكنائس أبوسيفين تفتتح أبوابها أمام الزائرين

الشهيد أبو سيفين
الشهيد أبو سيفين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعشية تكريس كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس الشهير بـ"أبي سيفين".

ومن المقرر أن تفتح أبواب الكنائس والأديرة التي تحمل اسمه للزائرين بدءًا من مساء اليوم وحتى غد الأحد، ومن بين تلك الأديرة دير القديس أبوسيفين الراهبات بمنطقة مصر القديمة، ودير القديس أبوسيفين في منطقة سيدي كرير بالإسكندرية.
 

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 15 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الماضي.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

الشهيد أبو سيفين
الشهيد أبو سيفين
ابو سيفين تكريس كنيسة ابوسيفين أديرة الراهبات عشية عيده أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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