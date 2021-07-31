المكسيك: إعطاء 64.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

وصل إجمالي عدد جرعات كورونا التي تم إعطاؤها في المكسيك حتى الآن إلى 5ر64 مليون جرعة، جاء ذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكيتان.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد وصل إلى 09ر1 مليون جرعة يوميا وهو ما يعني أن تطعيم 75% من سكان المكسيك بجرعتي اللقاح سيستغرق ثلاثة شهور.

وكانت حملة التطعيم قد بدأت في المكسيك منذ قرابة 32 أسبوعا، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 83ر2 مليون حالة فيما وصل عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 240 ألفا و456 حالة.

وقد مر عام و22 أسبوعا على إعلان المكسيك عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، يشار إلى أن عدد الجرعات وعدد السكان الذين تم إعطاؤهم التطعيم هي تقديرات وتعتمد على نوعية اللقاح الذي تعطيه الدولة وما إذا كان هذا اللقاح من جرعة واحدة أو جرعين.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.