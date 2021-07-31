السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل 6016 كيلو مترا من الترع.. وطرح 516 أخرى على المقاولين 

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقال الدكتور عبد العاطى، اليوم السبت، إن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، بما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل.

وأوضح أنه جارى العمل فى تنفيذ 6016 كيلومتر أخرى من الترع، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 516 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8692 كيلومتر حتى تاريخه.

 

التأكد من مكونات الخرسانة المسلحة 

 

وشدد عبد العاطي، على ضرورة التأكد أثناء التنفيذ من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام مثل الدبش والسن والرمل، ورفض ونقل كل ماهو مخالف للمواصفات خارج الموقع.

كما شدد على عمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجة الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة بإستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقاً للمواصفات.

وأكد أهمية ضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة ، كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

وزير الموارد المائية والرى الاختبارات محمد عبدالعاطي تبطين الترع الخرسانة

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وائل لطفي

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