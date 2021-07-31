صناعة المعلومات: «حياة كريمة» تسعى لتقدم ترتيب مصر عالميًا في مؤشر كفاءة الإنترنت

الدولة استثمرت ١٠٠ مليار جنيه في البنية التحتية الرقمية

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ٤٢.٤٢ ميجابت/ث مما رفع ترتيب مصر الإقليمي والعالمي لتحتل المركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية، والـ٩١ عالميًا بعد التقدم ثلاث مراكز خلال شهر يونيو، ما يؤكد على نجاح خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية المعلوماتية.

وتوقع نائب رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهودها لزيادة متوسط سرعات الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى على أفريقيا بعد تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من رفع كفاءة شبكات الاتصالات، موضحا أن الدولة استثمرت نحو ١٠٠ مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية لتحسين جودة الاتصالات والإنترنت في مصر.

وقال «الليثي» إن تنفيذ ومشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تستهدف توصيل ورفع كفاءة الإنترنت إلى مليون منزل بالريف، لتخدم محو ٢٠ مليون مواطن من أهالينا في القرى والأقاليم، بهدف توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، والتمتع بخدمات التعليم عن بعد، والصحة والبرامج المختلفة بهدف تطوير الريف.

وتابع نائب رئيس الغرفة، أن الانتهاء من هذا المشروع والذي يشمل مد وتوصيل كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» إلى مليون منزل بالريف، وبناء ٥٠٠ مكتب بريد جديد بالإضافة إلى تطوير وتحديث ١٥٠٠ مكتب آخرين، وتركيب ألف ماكينة صراف آلي بالمكاتب، وإنشاء ألف محطة و برج لتقوية شبكات المحمول ستؤدي إلى رفع ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية الرقمية.

وقال الليثي إن إخلاء الترددات الجديدة، وبدء تشغيله، وإعادة تقسيم وهيكلة جميع الترددات التي حصلت عليها شركات المحمول للجيل الرابع والثالث ستؤدي إلى تحسين في جودة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى بدء تجربة الجيل الخامس، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيحقق التكامل ويصب في مصلحة الجميع.

في نفس السياق كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021 عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 42.42 ميجابت/ث.

وهذه هي المرة الأولى التى يتجاوز فيها متوسط السرعات فى مصر حاجز الـ40 ميجا بت/ ث وبذلك يقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث فى القارة الإفريقية، مقارنة بالمركز الرابع بمتوسط سرعة إنترنت 38.63 ميجابت/ ثانية فى مايو الماضى، كما تقدم ترتيب مصر العالمي ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ91 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ94 فى مايو الماضى.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطط تطوير وتحسين جودة الإنترنت الأرضى فى البلاد التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، حيث قامت الشركة فى السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية، وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.