الصحة القطرية تعلن عن تحديثات فى سياسات السفر والعودة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة الخاصة بـ"كوفيد-19"، اعتبارا من منتصف نهار الإثنين المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "التحديثات الجديدة لسياسات السفر والعودة إلى دولة قطر، تتضمن تحديثا لقوائم تصنيف الدول، إلى جانب تحديث لإجراءات المسافرين القادمين من بنجلاديش، والهند، والنيبال، وباكستان، والفلبين، سريلانكا".

وأضافت: "تشمل الإجراءات الجديدة خضوع المسافرين الحاصلين على التطعيم أو المتعافون من المرض في قطر، والقادمين من أحد هذه الدول المذكورة، لحجر فندقي لمدة يومين، على أن تنتهي مدة الحجر بعد الحصول على نتيجة فحص "PCR" سلبية في اليوم الثاني".

وتابعت: "يخضع بقية المسافرين القادمين من هذه الدول للحجر الفندقي لمدة 10 أيام".

وسجلت قطر إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 223 ألف حالة، و601 وفاة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.