أبرزها الهدهد إن حكى.. جديد من إصدارات دار الساقى للنشر

صدر حديثا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ رواية للكاتب رامي طويل٬ بعنوان "قبعة بيتهوفن"٬ ورامي طويل٬ روائي وقاص وسيناريست سوري.

صدرت له في القصّة مجموعة بعنوان «الخاتم». كما سبق وصدر له عن دار الساقي أعمال: «رقصة الظلّ الأخيرة»، «قبل أن تبرد القهوة»، «حيوات ناقصة».



ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "الرهان متواصلٌ. والخسارات أيضاً. فكلّ حركةٍ، باستثناء الركض خلف الكرة، كانت تحمل له شيئاً من الخسارة.



بقدمين حافيتين، أدمنَ لعب الكرة طفلاً، كما أدمن القراءة سرّاً محاولاً تقليص المساحات من حوله خشيةَ ما يمكن أن تهدره الفضاءات المفتوحة.



بين عصا مدرب التربية العسكرية التي انهالت عليه وهو طالب في الثانوية، والضربة التي تلقاها على وجهه من حقيبة امرأةٍ هجرها وقد تجاوز الخمسين، ثمّة حروبٌ كثيرة... في انتظار حربٍ مجنونة تحترق فوقها أوراق يانصيب فشلت طوال أربعين عاماً أن تحمل أيّ منها الجائزة الكبرى.



ــ رواية "الهدهد إن حكي" للكاتبة السودانية ليل أبو العلا

والروائية ليلى أبو العلا روائية سودانية مقيمة في اسكتلندا. حازت جوائز عدة كما تُرجمت كتبها إلى خمس عشرة لغة. صدر لها عن دار الساقي رواية «المترجمة» التي أُدرجت ضمن قائمة أبرز مئة كتاب في تصنيف صحيفة New York Times.





ومن أجواء رواية "الهدهد إن حكي" نقرأ: "صورة ساحرة وعميقة لثلاث نساء يبحثن عن الحرية. سلمى سعيدة في زواجها. تحاول أن تنسجم مع حياتها في بريطانيا. عندما يتصل بها حبيبها الأول، تغريها المخاطرة بكل شيء. موني هجرت وظيفتها من أجل ولدها المعوَق، لكن زوجها يطلب منها أن تنتقل معه إلى السعودية. إيمان تشعر أن جمالها عبءٌ عليها. تزوجت ثلاث مرات وتتوق إلى الانعتاق.تنطلق الصديقات في رحلة إلى المرتفعات الأسكتلندية حيث يزورهن طائر الهدهد. حكايات ذلك الطائر المقدس تدفعهنّ إلى التّساؤُل عن التضحيات التي قدمنها باسم الحب.



ــ طبعة جديدة من رائعة جورج أورويل "1984"

كما طرحت دار الساقي طبعة جديدة من الرواية التي ترجمت إلى أكثر من 65 لغة٬ في ترجمة جديدة أنجزها المترجم مالك سلمان. «الأخ الأكبر يراقبك» عبارة بسيطة تتحوّل إلى كابوس حين تغدو ملصقاً يغطي جدران المدينة. على كلّ مواطن أن يدركها كحقيقة لا مهرب منها.



في غرفة صغيرة، يعيش وينستون سميث، المحرر المسؤول عن مراجعة التاريخ وإعادة صياغته بما يتفق مع مشيئة الحزب الحاكم. وفي ركن قصيّ من الغرفة، بعيداً من كاميرات المراقبة، يعكف على كتابة مذكّراته التي قد تودي به إذا ما اكتُشفت.«1984» واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي ومن أهم روايات القرن العشرين. أبدع فيها أورويل بتصوير توق المرء إلى الزمن الذي يكون الفكر فيه حراً ولا يمكن فيه لأحد أن يمحو ما ينتجه الآخرون.





يشار إلي أن جورج أورويل (1903-1950) من أهم الكـتّاب البريطانيين في القرن العشرين. عمل في «هيئة الإذاعة البريطانية» محرّراً وصحفياً حتى نهاية حياته٬ كتب الشعر والمقالة الصحافية والمذكرات والرواية.صدر له عن دار الساقي: "مزرعة الحيوانات".



ــ النسخة العربية لرواية الكاتب الإيطالي إري دي لوكا "المستحيل"

ونقل الرواية إلي العربية الروائي والمترجم رامي طويل. وإري دي لوكا كاتب وشاعر إيطالي معاصر. حاز عام 2002 جائزة Femina وعام 2013 «جائزة الاتحاد الأوروبي للأدب» إضافة إلى جائزة Ulysse عن مجموعة أعماله. تُرجمت كتبه إلى أكثر من ثلاثين لغة.



ومن أجواء روايته "المستحيل" نقرأ: على طريق شديد الانحدار، يسقط رجل في الفراغ وخلفه رجل آخر ينبّه. لكنّهما ليسا غريبين. كانا رفيقين في المجموعة الثورية نفسها قبل أربعين سنة. لقاء غير محتمل، مصادفة مستحيلة خاصة للقاضي الذي يحاول جعل المشتبه فيه يعترف بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار.





عبر التحقيق ورسائل يكتبها المتهم لحبيبته من داخل السجن، يحاول تفسير الشعور بالحرية لحظة تسلّق جبلٍ لا تحجب العزلة عنه إمكانية المصادفات شبه المستحيلة. شيئاً فشيئاً يتحوّل الاستجواب إلى مناظرة بين قاضٍ شاب ومتهم عجوز «من الجيل الأكثر اضطهاداً في تاريخ إيطاليا»، تظهر انعكاساً ثرياً للالتزام والعدالة والصداقة والخيانة.

