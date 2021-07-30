وزيرة الثقافة تهنئ الفائزة بالمسابقة السنوية للرسم التي تنظمها مؤسسة «IFAC» باليابان

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للطالبة شهد محمد على القط ١٦عاما بالصف الأول الثانوي من مدينة طنطا محافظة الغربية لفوزها في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان وذلك بعد ترشيحها من المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والتابع للمجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمي ضمن ما يقرب من ٥٠٠ عمل فني بمختلف محافظات مصر.

الطفلة الفائزة

وقالت عبد الدايم، إن شهد تعد نموذج مشرف للنابغين الشباب الذين يفخر بهم الوطن وحثتها على بذل المزيد من الجهد وصقل موهبتها لإثبات ذاتها والانضمام الى كتائب قوى مصر الناعمة.

وأضافت أن الجائزة تعكس تميز الفنون والثقافة المصرية عالميا فى مختلف المجالات، مشيرة إلى خصوبة التربة الإبداعية فى مصر والتى تزخر بالمواهب المتفردة.

يشار إلى أن المسابقة يشارك فيها أكثر من ٣٥ دولة حول العالم وتنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان التي قررت إقامة حفل افتراضي من خلال قناتها على اليوتيوب فى الحادية عشر صباح الأربعاء 4 أغسطس بتوقيت اليابان للتعريف بالفائزين وعرض أعمالهم الفنية بعد تعذر تنظيم حفل فعلى لتوزيع الجوائز نظرا لاستمرار جائحة كورونا على أن تقوم بتسليم سفارة مصر فى طوكيو شهادة تقدير وميدالية للطالبة الفائزة.

والجدير بالذكر أن مصر تفوز بهذه الجائزة للمرة الخامسة وللعام الثاني على التوالي وتمنح وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل الفائزين مكافأة تشجيعية وتتبني نشر أعمالهم الفنية.

وتولي وزارة الثقافة اهتماما خاصا بالأطفال والنشء، ورعاية الموهوبين منهم، وتنمية مهاراتهم، في إطار اهتمام الدولة المصرية بهم، وحمايتهم من أي أفكار ظلامية من الممكن أن تهدد حياتهم وتعرضهم للخطر.