الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب مصنع غير مرخص لحيازته «لحومًا فاسدة» بالقاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

 

كانت البداية عندما نجحت حملة تموينية، فى ضبط ( 2.35 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

النيابة العامة حبس صاحب مصنع حبس صاحب مصنع لحوم فاسدة

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