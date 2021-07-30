حبس صاحب مصنع غير مرخص لحيازته «لحومًا فاسدة» بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

كانت البداية عندما نجحت حملة تموينية، فى ضبط ( 2.35 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.