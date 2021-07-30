السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ختام فعالياته.. تفاصيل المؤتمر السنوي العام لإيبارشية شرق السكة الحديد

الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس

تختتم إيبارشية شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مارتيروس، أسقف الإيبارشية، اليوم الجمعة 30 يوليو، المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد بكنيسة مار جرجس بأرض الجنينة الزاوية الحمراء.

وتستضيف الإيبارشية في ختام مؤتمرها السنوي العام، اليوم القس أثناسيوس ماهر، والذي يلقي محاضرة تحت عنوان "أهمية التسبيح والترانيم عند الخادم".

وكان المؤتمر السنوي الذي تختتم فعالياته اليوم، برعاية الأنبا مارتيروس، قد انطلق يوم الأحد 25 يوليو الماضي واستمر على مدار خمسة أيام متنوعة، تضمن خلال عدة فقرات هادفة.

وشارك بحضور المؤتمر كلٌ من  الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وألقى محاضرة تحت عنوان  "كيف يتعامل الخادم مع الآخرين" وتناول موضوع "كيف ظلم البابا ديسقورس". وشارك أيضًا بالحضور الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والذي ألقى محاضرة بعنوان " أهمية الليتورجية عند الخادم"، كما شارك الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس، والقى محاضرة بعنوان " كيف يتعامل الخادم مع الأخرين"، بالإضافة لمشاركة عدد من مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الكهنة من عدة كنائس متنوعة.

ختام فاعليات المؤتمر السنوي العام ايبارشية شرق السكة الحديد الأنبا مارتيوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

الباز يكشف عن انفراجة فى ملف سد النهضة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا