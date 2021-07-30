في ختام فعالياته.. تفاصيل المؤتمر السنوي العام لإيبارشية شرق السكة الحديد

تختتم إيبارشية شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مارتيروس، أسقف الإيبارشية، اليوم الجمعة 30 يوليو، المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد بكنيسة مار جرجس بأرض الجنينة الزاوية الحمراء.

وتستضيف الإيبارشية في ختام مؤتمرها السنوي العام، اليوم القس أثناسيوس ماهر، والذي يلقي محاضرة تحت عنوان "أهمية التسبيح والترانيم عند الخادم".

وكان المؤتمر السنوي الذي تختتم فعالياته اليوم، برعاية الأنبا مارتيروس، قد انطلق يوم الأحد 25 يوليو الماضي واستمر على مدار خمسة أيام متنوعة، تضمن خلال عدة فقرات هادفة.

وشارك بحضور المؤتمر كلٌ من الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وألقى محاضرة تحت عنوان "كيف يتعامل الخادم مع الآخرين" وتناول موضوع "كيف ظلم البابا ديسقورس". وشارك أيضًا بالحضور الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والذي ألقى محاضرة بعنوان " أهمية الليتورجية عند الخادم"، كما شارك الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس، والقى محاضرة بعنوان " كيف يتعامل الخادم مع الأخرين"، بالإضافة لمشاركة عدد من مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الكهنة من عدة كنائس متنوعة.