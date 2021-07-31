«مخرج الواقعية المصرية».. محطات في حياة عاطف سالم

أحد أهم مخرجي السينما المصرية، في عصرها الذهبي وذاع اسمه بين عشرات المخرجين ولقب بمخرج الواقعية المصرية، حيث استطاع في كل أعماله أن يقدم صورة واقعية للمجتمع المصري في إطار بسيط ومتقن وقريب لحد كبير في الواقعية إنه المخرج عاطف سالم، الذي تمر اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو الذكرى الـ 19 لرحيله، بعد أن أثري الفن بالعديد من الأعمال التي استطاعت أن تترك أثرها في كل من شاهدها، حيث امتلك نظرة فنية ميزته عن أي مخرج أخر، وامتلك من الإبداع والموهبة ما أهله أن يحفر اسمه في تاريخ الفن المصري.

بدأ حياته الفنية ممثلا فى فيلم "ماجدة" ثم عمل مساعد مخرج للعديد من المخرجين حتى أخرج أول أفلامه "الحرمان" عام 1953، وفى العام التالى أخرج فيلم "جعلونى مجرما”، ثم توالت أعماله السينمائية ومنها "ليلة من عمرى، معجزة السماء، النمرود، ثورة اليمن، خان الخليلى، زمان يا حب، الملكة وأنا، قاهر الظلام، عاصفة من الدموع، العرافة، موعد مع المجهول، صراع فى النيل، أم العروسة، الحفيد، احنا التلامذة"، بالإضافة إلى فيلم "النمر الأسود" الذى قام بإنتاجه أيضا، كما تألق فى تأليف السيناريو والحوار لمجموعة من الأعمال منها "هكذا الأيام، ومضى قطار العمر، الحفيد، السيرك، معبد الحب، النمرود، فجر”.

-علاقته بعماد حمدي

وعمل “سالم” مع كبار الفنانين أمثال أحمد زكي وعماد حمدي وفريد شوقي، حيث كان له بعد نظر في كل فنان يختاره ومواصفات معينة تأهله ليكون بطلا لأحد أفلامه، وفي إحدي اللقاءات التلفزيونية السابقة كشف عن سبب اختياره للفنان عماد حمدي في فيلم “أم العروسة”، وعن علاقة الصداقة القوية التي ربطتهما، قائلا: “أنا بتربطني بـ عماد حمدي علاقة صداقة قوية، وقدراته ممكن أي حد يتكلم عنها، وطبعا قمة أعماله معايا هو أم العروسة، وبعدين أم العروسة ده بعد ما كان عماد حمدي الحبيب، فجأة يطلع أب لـ7 عيال كانت مغامرة، لكن لإيمانه بيا وافق وكانت فتحة خير عليه”.

-تاريخه الفني يزيد عن مائة فيلم

وخلال مسيرة المخرج الكبير عاطف سالم قدم ما يزيد عن مائة فيلم كمخرج ومساعد مخرج وألّف 8 أفلام، قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 يوليو عام 2003 عن عمر ناهز 81، تاركا إرثا فنيا من الصعب أن يكرره فنان أخر.