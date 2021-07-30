سفير الإمارات لدى النمسا: الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي

قال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، إبراهيم سالم المشرخ، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى جمهورية النمسا، تعد «تتويجًا للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة».

وأكد المشرخ، في تصريحٍ له نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن رؤية وجهود القيادة الحكيمة والرشيدة للدولة نجحت في تحقيق إنجازات هائلة، جعلت من الإمارات محل احترام وثقة دول العالم، الأمر الذي يظهر جليًا في ترحيب الدول بتعزيز العلاقات الثنائية وعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية معها.

وأوضح أن اتفاقية ترقية مستوى العلاقات الثنائية مع النمسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستفتح آفاقًا جديدة واسعة للتعاون في كافة المجالات، كالتعليم والثقافة والعلوم، والصحة، والتبادل الشبابي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، إلى جانب زيادة التنسيق والتشاور في الشؤون السياسية لاسيما إزاء القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما يصب في تحقيق مصالح البلدين.

وقال السفير الإماراتي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والنمسا ستتعزّز في المستقبل القريب وفي العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات وتقنيات المستقبل، والطاقة المتجددة والنظيفة، والاقتصاد الرقمي.

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسيباستيان كورتس مستشار النمسا، أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، رحب ولي عهد أبوظبي، والمستشار النمساوي، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، معربين عن تطلعهما إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

ووقع اتفاقية الشراكة ــ في مقر وزارة خارجية النمساـ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلكسندر شالنبرغ، وزير الخارجية النمساوي.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الاتحادي سيباستيان كورتس، مزيدًا من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

ووصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، إلى فيينا في زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا الاتحادية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار فيينا الدولي، مستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتس، كما كان في الاستقبال وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ، ووزير المالية ماغ غيرنوت بلومل، ووزيرة الاقتصاد في النمسا الدكتورة ماراغيرت شرامبيو.