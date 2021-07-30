الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف بنى سويف»: المال العام أشد حرمة ومسؤولية من المال الخاص

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، اليوم الجمعة، أن الدين الإسلامي أمر بضرورة الحفاظ على المال العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور ومنها الاعتداء على المرافق العامة كالطرق أو المدارس أو وسائل المواصلات وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، مؤكدا على أهمية الحفاظ عليها وحمايتها والعمل على تنميتها وتطويرها لأنها ملكية عامة لنا وللأجيال القادمة، وأن الاعتداء على المال العام اعتداء على الوطن كله وعليه إثم كل من له حق في هذا المال.

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محافظ بنى سويف 

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد القاضى بمدينة بني سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والشخ عمر الناطوري مدير أوقاف البندر، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

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محافظ بنى سويف 

وتناولت الخطبة موضوع "مخاطر استباحة المال العام والحق العام"، حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن الإسلام قد أحاط المال العام بسياجات متعددة من الحفظ،فشرع حد السرقة وشرع الضمان والكفالة والوكالة، وتضمن حد الحرابة لحفظ المال، ونبه الشرع الحنيف إلى كتابة الدين والوفاء به وبالأمانات، مبيناً أن المال والحق العام ما تملكه الشعوب ولا يقع تحت ملكية فردية، محذراً أن حرمة المال العام أشد إثماً وجرماً من المال الخاص،لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به، إذ أن الأمانة فيه أشد والمسؤولية أعظم.

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محافظ بنى سويف 

وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة التقى المحافظ عدداً من المواطنين، واستمع لبعض المطالب والشكاوى التي تقدموا بها فى مجال النظافة والإشغالات وبعض الخدمات في القطاعات الحيوية.

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محافظ بنى سويف 

وكلف المحافظ المعنيين من الأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراستها وبحثها على أرض الواقع ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها.

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محافظ بنى سويف 

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بني سويف الأوقاف الدكتور محمد هاني غنيم شعائر صلاة الجمعة ارتداء الكمامات الحفاظ علي المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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