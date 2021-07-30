وفد روسي يغادر مطار الغردقة إلى القاهرة عقب عمليات تفتيش

غادر مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، الوفد الأمني والصحي الروسية متوجها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب عمليات التفتيش التي تمت على الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، تمهيدا لعودة استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية إلى مدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث أبدى الوفد الروسي إشادته بالإجراءات الصحية التي تتبعها سلطات المطارين، في ظل استمرار انتشار وتفشي جائحة كوورنا بمختلف أنحاء العالم.

وقد قاد الوفد الصحي الروسية بالتفتيش على الفنادق والمستشفيات الموجودة بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ، لمتابعة الفحصوات الطبية التي تتبعها الأطقم الطبية هناك، وخاصة للحالات المصابة بفيروس كوورنا، والاجهزة الطبية والماسحات المستخدمة بتلك المستشفيات، حيث كان يرافق الوفد الروسي مسؤولى المطارين والجهات التنفيذية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومسئولين من الشئون الصحية بالمحافظتين.

وغادر الوفد الصحي الروسي مطار الغردقة الدولي عبر طائرة شركة مصر للطيران المتوجهة إلى مطار القاهرة، حيث من المقرر وصوله فيتمام الساعة 2.15 ظهر اليوم، حيث سيكون في استقباله مسئولين بشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني المصري.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.