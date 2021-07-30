الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة»: انتهاء تطهير بيارات طلمبات محطة رفع أبو عطوة الكبرى

تطهير بيارات طلمبات
تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من عملية تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبوعطوة الكبرى، تنفيذا لخطة الشركة في تطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي بإقليم محافظات القناة لرفع كفأتها، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة الكبري

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا الي محطة معالجة صرف سرابيوم، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.

تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة الكبري

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة الكبري

وأشار اللواء عصمت، على جميع رؤساء المناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، بالإضافة الي تكثيف أعمال الملس والتسليك وتطهير الشبكات، وضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.

تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة الكبري

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة الكبري
مياه الاسماعيلية اللواء عبد الحميد عصمت أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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