«علمية كورونا»: مستمرون في تطوير البرتوكولات لعلاج المصابين بالفيروس

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللجنة مستمرة في عملها على تحديث البرتوكولات العلمية التي يتم استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا خلال هذه الأيام.

وقال حسني في تصريحات له إن البرتوكولات العلمية أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية لأنها قامت بشفاء عدد كبير من الحالات، مشيرة إلى أن السبب في تحديثها ظهور بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لم تكف يوما واحدة عن الأبحاث العلمية للوصول إلى علاج وبروتوكول علاجي يساعد في زيادة نسبة شفاء المرضى.

ولفت إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة الحالية، تزامنا مع دخول البلاد في فصل الصيف و ارتفاع نسبة المواطنين الذين يسجلون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تواصل تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال المراكز التي تم تخصيصها لذلك.

وأوضح أن أعمال تلقيح المواطنين هي من أكثر العوامل التي تأمن البلاد من الموجة الرابعة المحتملة من إصابات كورونا بجانب اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامات.