مستشار النمسا يشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف

أشاد المستشار النمساوي سباستيان كورتس بجهود دولة الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الخميس عقب استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي- إن التعاون والتنسيق سوف يتواصل بين البلدين في ملفات عديدة، منها مكافحة وباء كورونا وحماية المناخ.

من جانبه، أشاد ولي عهد أبوظبي بالعلاقات المتميزة مع النمسا وبالحوار المستمر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد شهد كل من ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، وقعها عن الجانب الإماراتي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعن الجانب النمساوي ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية.

وقد اختتمت الزيارة بقيام ولي عهد أبوظبي بزيارة أحد المتاحف الشهيرة في العاصمة فيينا.

وفي سياق متصل، أشاد سفير الإمارات لدى النمسا، إبراهيم المشرخ بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، وبشكل خاص في قطاعي السياحة والطيران، وذلك بمناسبة وصول أولى رحلات "الاتحاد للطيران" إلى العاصمة فيينا، ورحلات "فلاي دبي" إلى مطار سالزبورغ، ثاني أكبر مطارات النمسا.

وعبّر المشرخ عن سعادته بالتطور الإيجابي الملحوظ، الذي شهده قطاع الطيران مؤخراً بين البلدين، والذي انعكس في وصول رحلات شركتين وطنيتين لأول مرة إلى أهم مطارات النمسا، "الأمر الذي يُظهر نمو العلاقات الثنائية المثمرة بين الإمارات والنمسا، وحرص قياداتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات الثنائية الممتازة."

ولفت سفير الإمارات لدى النمسا إلى أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والنمسا، وتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين.

وعن النشاط الملحوظ في حركة السياحة بين البلدين في ظل تداعيات وباء كوفيد-19، اعتبر المشرخ أن "تسيير رحلات جديدة للناقلات الوطنية إلى النمسا علامة جيدة على تعافي حركة السفر والسياحة بين البلدين"، لافتاً إلى تصنيف الإمارات كواحدة من المقاصد السياحية الرئيسية على مستوى العالم، في ظل الجهود الكبيرة لتنشيط قطاع السياحة وتوفير كافة العوامل لدعم التعافي السريع لقطاعي السياحة والطيران.

وأشاد بقدرة شركات الطيران الوطنية على التعامل بحرفية مع متغيرات ومستجدات قطاع الطيران الناجمة عن وباء كورونا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات وام.