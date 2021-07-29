الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: تراجع البعثات الخارجية 91% بسبب كورونا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة

شهدت حركة البعثات والموفدين للخارج فى مهام علمية تراجع شديد بنسب تراوح بين 73% - 92% خلال العام الماضى 2020، تأثرًا بقيود التنقلات والسفر التى فرضتها بلدان العالم أجمع مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.

كورونا تقلص نشاط الإجازات الدراسية 

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقلص إجمالى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية بنسبة 91.1% خلال عام، لتبلغ أعدادهم 77 خلال عام 2020 مقابل 869 موفدا خلال عام 2019، وجاء التراجع الأكبر بين صفوف الموفدين فى إجازات دراسية من 561 موفد عام 2019 لـ 40 موفدا خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 92.9%، يليها الموفد فى مهمات علمية بعدد 9 موفدين خلال عام 2020 مقابل 104 موفدين خلال 2019 بنسبة انخفاض 91.3%.

90% تراجعا فى البعثات العلمية بالخارج 

وأضافت أن أعدادهم فى بعثات خارجية تراجعت هى الأخرى بنسبة 90.2% لتصل لـ4 موفدين خلال عام 2020 مقابل 41 موفدا خلال العام السابق عليه، كما بلغت أعدادهم فى بعثات إشراف مشترك 14 موفدا خلال 2020 مقابل 42 موفدا خلال العام السابق عليه، بتراجع بلغت نسبته 66.7%، كذلك تراجع أعدادهم بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 8 موفد خلال عام 2020 مقابل 30 موفد خلال العام السابق عليه، بانخفاض 73.3%.

العلوم الطبية تتصدر البعثات الخارجية

كما أظهرت الإحصائية، أن 36.4% من الموفدين للخارج فى مهام علمية تختص بمجموعة العلوم الطبية بعدد 28 موفدا، يليها العلوم الأساسية بنسبة 28.6% بعدد 22 موفدا، والعلوم الهندسية بنسبة 20.8% بعدد 16 موفدا، بينما تتذيل العلوم الزراعية القائمة بنسبة 5.2% بعدد 4 موفدين والعلوم الانسانية بنسبة 9.1% بعدد 7 موفدين.

الاحصاء بعثات موفدين كورونا مهام علمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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