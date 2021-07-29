«آراب نيوز» تشيد بتطبيق مصر نظام التعليم الياباني في المدارس

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بانتشار نظام المدارس اليابانية في مصر وتطبيق نموذج التعليم الياباني "توكاستو"، معتبرة أن هذا الاتجاه يطور جميع مهارات الطالب ويساعده على التركيز على الإبداع والتفكير بدلاً من التلقين والحفظ.

وذكرت الصحيفة أن نظام التعليم الياباني يستمر في الازدهار في مصر، مع تطبيق نموذج بناء الشخصية المتكامل المعروف باسم "توكاتسو"، وهي التجربة التي بدأ تطبيقها العام الدراسي الحالي في عدد من المدارس المصرية.

ويشهد العام الدراسي المقبل دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة.

وقال صفوت الجامعي، عالم تربوي ، لـ "آراب نيوز" إن نظام "توكاتسو" تعتمد على الأنشطة التي تساعد الطلاب في الحياة اليومية ، والتنمية الذاتية ، والصحة ، والسلامة ، والإبداع.

واضاف "هذا النظام يشجع الطلاب على المساعدة في إدارة وتخطيط الأنشطة ، وهناك برامج تبادل ثقافي لمختلف الفئات العمرية داخل المدرسة".

ولفتت الصحيفة إلى أن النظام التعليم الياباني يحتوي على أنشطة تنمي الشعور بالانتماء والتضامن تجاه الآخرين والعمل من أجل المصلحة العامة من خلال الأنشطة العملية التي يقوم بها الطلاب.

وأوضحت أن هذه الأنشطة تجعل المعلم لا يقوم فقط بتدريس الحقائق والمفاهيم التي تقود الطلاب إلى إجابة صحيحة أو خاطئة ، بل يقوم بتسهيل التعلم الاجتماعي والعاطفي للطالب من خلال التجربة والخطأ سواء في بيئة فردية أو جماعية.

كما تطيح الأنشطة أيضًا تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عند دخول الطلاب إلى العالم الحقيقي، وتتطلب منهم مشاركة المهام ووضع القواعد وتجربة القيادة وكذلك اتباع القواعد والالتزام بالنظام.

وأنهت المدارس المصرية اليابانية إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين في البداية بالمدرسة للعام الدراسي 2021-2022، حيث تقدم الطلاب المستقبليون للتسجيل في المدرسة من خلال موقع المدرسة، تحت إشراف وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.