كيف تساعد طفلك ليصبح بطل أولمبياد؟ (فيديو)

طبيب نفسي رياضي يوضح..

يسعى العديد من الأشخاص لتأهيل ابنائهم الرياضيين للأولمبياد والعمل على تشجيعهم للحصول على أفضل النتائج، يتضمن هذا التركيز على أهمية الرياضة والعمل طوال الوقت على الدخول في منافسات والنجاح.

ولكن السؤال هنا كيف تُعد بطلًا أولمبياد، في هذه السطور نوضح كيف تساعد طفلك لأن يصبح بطل أولمبيي.

عدم إجباره على ممارسة رياضة معينة

قال الدكتور نور أسامة، معد نفسي للرياضيين،أن حلم الأبوين بشكل دائم تحقيق الابن لإنجاز طوال الوقت ولكن عليهم عدم إجباره على ممارسة رياضة معينه كانت حلم لأحد الأبوين، فلابد من اختيار الابن الرياضة المفضلة لديه من الممكن أن ينجح ولكن لا يتميز بها.

وأضاف نور أسامة لـ"الدستور" البعد عن فكرة ضرورة تحصيل المركز الأول وعدم وجود اختيار آخر هذا يعمل على توتر الطفل بشكل زائد ومن الممكن أن يتسبب هذا في فشله، موضحًا أن ربط الحب بالمركز الأول أيضا أمر ضار بالرياضي ويعمل على تعطيله لتحقيق الأفضل.

صيغة المكافآت

وأشار أسامة إلى أن وجود هدف واحد فقط يسعى إليه أمر غير جيد لابد من وجود عدة مهام وعدة أهداف يسعى إليها والربط بينهم، بالإضافة إلى أن الطفل فوق الـ 12 عامًا نتعامل معه بصيغة المكافآت، كخطوة للتشجيع لا غنى عنها.

وأوضح أنه من الضروري معرفة الطالب نقطة ضعفه ويتم العمل عليها بشكل أساسي، وتشجيع أولادنا على ذلك، وتحمل المسؤولية داخل المنزل من خلال إسناد المهام المختلفة له وكيفية معرفة التعامل مع القلق والتوتر بصورة أفضل.

ونصح نور أسامة أن يكون هناك روتين خاص قبل المباريات الهامة من خلال الأجواء التشجيعية، داخل المنزل قبل المباريات من مشاهدة فيلم لأبطال خارقة أو تجهيز الملابس الخاصة به، سماع موسيقى هادئة هذه الأجزاء تساعده على الإنجاز بشكل سليم وتقلل من توتره والقلق.

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