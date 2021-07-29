الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إعطاء 84.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 84.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ265 ألفًا و166 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. 

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعًا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 5.8 مليون حالة، والوفيات 129 ألفًا و718 حالة.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعًا. 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الدولة بريطانيا فيروس التطعيم فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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