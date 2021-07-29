«الدواء» تعقد ورشة عمل عن تسجيل المستحضرات العشبية 10 أغسطس

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى ورشة العمل الخاصة بالتعريف بالأدوية العشبية، وتسليط الضوء على جميع خطوات تسجيلها مع توضيح الإجراءات التنفيذية وكيفية تقديم الملف العلمي وملف التسجيل النهائي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 بالقاهرة.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن ورشة العمل مقدمة لمسئولي التسجيل بشركات الأدوية.

وتبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة مساءً، وآخر موعد للإشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021.

ولفتت الهيئة إلى أنه من يرغب في الحضور فعلية التسجيل من هنا https://bit.ly/2VgO1o2

وللاطلاع على الأجندة https://bit.ly/3yakY4j

وأكدت أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف عن متطلبات اليقظة الدوائية، موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف الشركات بمتطلبات اليقظة الدوائية والتى تتضمن مستندات وصف نظام اليقظة، خطة إدارة المخاطر، تقارير الآثار العكسية.

وأكدت الهيئة أنه حرصاً على دعم أداء الشركات للالتزام بمهل تقديم ملفات اليقظة لمستحضراتها، بالإضافة إلى التوعية بالأخطاء الشائعة عند تقديم الملف وكيفية تجنبها، علماً بأنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق 8/8/2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، وذلك لمدة 5 أيام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن البرنامج مقدم إلى كافة شركات الأدوية، ويبدأ البرنامج التدريبي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.