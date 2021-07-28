الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفي ورئيس مجلس الأمة الجزائري يبحثان جهود المصالحة في ليبيا

محمد المنفي ورئيس
محمد المنفي ورئيس مجلس الأمة الجزائري

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، وتعزيز العلاقات الثنائية.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي بحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال اللقاء دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ولم الشمل وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وصولاً إلى استعادة الاستقرار في ليبيا.

 

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي الرئيس عبدالمجيد تبون وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية والإجراءات التنفيذية لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

 

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، اليوم الأربعاء، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.

 

 

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس مجلس الأمة الجزائري المصالحة الوطنية في ليبيا لقاء تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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