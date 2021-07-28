المنفي ورئيس مجلس الأمة الجزائري يبحثان جهود المصالحة في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي بحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال اللقاء دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ولم الشمل وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وصولاً إلى استعادة الاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي الرئيس عبدالمجيد تبون وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية والإجراءات التنفيذية لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، اليوم الأربعاء، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.