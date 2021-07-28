الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى البساتين

الهيروين
الهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربينى، متهم بترويج مخدر الهيروين بالبساتين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين خالد الشربينى، وشريف سلام، وأمانة سر ممدوح غريب، وأسندت النيابة للمتهم حيازة مخدر الهيروين بقصد الترويج بدائرة قسم البساتين.

وشهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة المخدرات، أنه على إثر المعلومات الواردة إليه بشأن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، فانتقل لمحل سكن المتهم، وأبصره حال تقديمه لفافة تحتوى على جوهر المخدر لآخر، فتمكن من ضبطهما وبتفتيشهما عثر على كيس به كمية من مخدر الهيروين، واعترف المتهم الأول بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، فيما اعترف المتهم الثانى بتعاطى المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

محكمة جنايات القاهرة المعمل الجنائي مواد مخدرة مكافحة المخدرات مخدر الهيروين التجمع الخامس السجن المؤبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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