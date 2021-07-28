الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قريبًا.. تشغيل خط سياحي جديد بين مطاري شرم ونيش الصربي

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بين منتجعات شرم الشيخ وصربيا خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة الحركة السياحية مختلفة الجنسيات الوافدة للبلاد خلال الفترة الحالية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن ، جراء استمرار وانتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني قد تلقت إخطارات من شركات الطيران والسياحة الصربية، تفيد بالرغبة في تسيير رحلات جوية منتظمة وغير منتظمة "الشارتر"، بين مدينتى شرم الشيخ ونيش الصربية،خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف زيادة تنشيط الحركة السياحية بين المدن الصربية والمصرية في ظل الامكانيات الضخمة والهائلة التي تتمتع بها المطارات المصرية والمنتحعات السياحية المصرية.

أشارت المصادر إلى أن المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية تشهد خلال الآونة الآخيرة، إقبالاً كبيرًا من جانب شركات الطيران والسياحة العربية والاجنبية ، لتسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة " الشارتر"، خاصة في ظل حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرًا لتشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتبعها المطارات المصرية، فضلا عن زيادة وسائل الحماية الامنية والتامينية على الرحلات الجوية الركابية والتجارية.

أوضحت المصادر أنه من المتوقع مع بداية الفصل الشتوي زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلف الجنسيات بالمطارات ذات المقاصد السياحية، نتيجة التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها منظومة الطيران المدني المصري للوفود الركابية والسياحية الوافدة الى المدن المصرية، وتذليل كافة العقبات وحل كل المشكات التي ربما تعوق الحركة السياحية الوافدة الى البلاد.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المطارات السياحية المصرية السياحة الصربية بلجراد رحلات مطار شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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