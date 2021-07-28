«جينيفر لوبيز» تشارك روتين بشرتها الصباحي مع جمهورها

أطلت النجمة الشهيرة، جينيفر لوبيز، على جمهورها، فى فيديو جديد، تتحدث فيه عن روتين بشرتها الصباحي لحصولها على بشرة نضرة، خالية من العيوب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدورها تمتلك "جينيفر" خط إنتاج لمنتجات ومستحضرات التجميل، يحمل اسمها، تحدثت بدقة عن تفاصيل روتينها الجمالي الصباحي، فى فيديو حظى بمشاهدة 14 مليون مستخدم من متابعيها من حول العالم.

جينيفر لوبيز

روتين جينيفر لوبيز للعناية ببشرتها

ولم تتكلف جينيفر بالمكياج، فظهرت طبيعية، بإطلالة منزلية بسيطة، مشيرة إلى أن هذا الفيديو لم تسبقه أي استعدادات، وأن روتينها الصباحي، يبدأ بالعناية ببشرتها، مستخدمة منتجات من علامتها الخاصة، حيث استخدام منظف البشرة عميق المفعول، الذى بدوره يعمل على تنظيف مسام البشرة من أي رواسب وبقايا مكياج أو زيوتمتبقية بالبشرة.

جينيفر لوبيز

تنظيف البشرة

ونصحت جينيفر جمهورها، بأهمية تنظيف البشرة صباحاً، وكذلك مساءً للتخلص من أي رواسب لمستحضرات كانت فى اليوم السابق، وللوصول إلى بشرة نظيفة ونضرة كل صباح.

ترطيب البشرة

ثم استخدمت جينيفر الماء الفاتر لاستكمال تنظيف بشرتها بمنظف كريمي آخر، للحفاظ على ترطيب بشرتها رطبة طوال النهار، لأن الماء الساخن بؤثر بشكل سلبي على البشرة ويؤدي إلى الجفاف.

وبعدها، بدأت باستخدام السيرم المفضل لها، بتوزيعه على بشرتها، وهذا السيرم بدوره يمنح البشرة إشراقة طبيعية ولامعة، كما نصحت الفتيات بالاهتمام ببشرتهن سن صغيرة، وعدم انتظار ظهور التجاعيد أو مشاكل البشرة للبدء فى عملية عناية البشرة.

جينيفر لوبيز

شراب الماء باستمرار

كما نوهت على أهمية شراب الماء لجعلها نضرة طوال الوقت، فهذا بمثابة أهم روتين جمالي لصحة ونضارة بشرتها.

كريم الحماية من الشمس

لم تنتهى بعد من روتينها المحبب لديها للبشرة، فقامت بتطبيق كريم ترطيب خاص لمنطقة العينين، كما اهتمت باستخدام كريم حماية من الشمس، مؤكدة أنه خطوة أساسية ويومية هامة في روتينها الجمالي أياً كان الطقس.

وانتهت من روتينها المفيد للبشرة، بتناول حبة من المكمل الغذائي الذي يتضمن 12 نوع فيتامين، الذي أيضاً تنتجه باسمها، من خلال علامتها فى عالم مستحضرات التجميل jlo، مما تفاعل معها عددًا كبيرًا من المستخدمين حول العناية ببشرتهم.