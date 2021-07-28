اتحاد الشغل: استعرضنا سبل تحديد رؤية بشأن خروج تونس من أزمتها

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء: استعرضنا سبل تحديد رؤية وأفكار لخارطة طريق خروج تونس من أزمتها.

وتابع الاتحاد العام التونسي للشغل: "لطالما كنا حريصين على المحافظة على مكاسب الدولة وإصلاح النقائص".

وفى وقت سابق من اليوم، قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية التونسية، محسن الدالي: إنّ باحث البداية أنهى الأبحاث في ملف ''محركات الخطوط التونسية''، وأحاله مؤخرًا على النيابة العمومية بالقطب القضائي.

يذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك قد أحالت يوم 8 يونيو 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد إطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد او اختلالات كبرى، وتهمّ القضية 6 مسؤولين سامين من بينهم مسؤول سابق في ''التونيسار''.

وكشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة في تونس، بأن السلطات التونسية قد بدأت تحقيقات موسعة ضد كل حركة النهضة الإخوانية وقلب تونس وجمعية "عيش تونسي" للحصول على تمويل أجنبي غير مشروع.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله: “القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019”.

ووفقا لوكالة رويترز فقد تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام تونسية أيضا بأن سلطات التحقيق في تونس سيتولون القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

يأتي هذا فيما كشفت قناة العربية، اليوم الأربعاء، عن إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال مراسل العربية، إن هناك مطالب بالإسراع في اختيار شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة، مضيفًا أنه ستصدر قرارات جديدة من الرئيس التونسي اليوم.