إيطاليا توافق على إعطاء لقاح مودرنا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما

أفادت هيئة تنظيم الدواء في إيطاليا (إيفا)، اليوم الأربعاء، بأنها وافقت على إعطاء لقاح مودرنا المضاد لكورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في إيطاليا.

ويعني هذا القرار أن الجهات التنظيمية الإيطالية وافقت على قرار وكالة الأدوية الأوروبية الذي أصدرته الأسبوع الماضي لتسمح بإعطاء الدواء لهذه الفئة العمرية.

وذكرت (إيفا): إن البيانات التي قدمتها وكالة الأدوية الأوروبية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال للشباب.

وظلت بعض الدول مترددة في الموافقة على إعطاء اللقاح للشباب، بينما سمح البعض الآخر باستخدامه مع المرضى المعرضين للخطر.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إن نحو 57 % من السكان الذين يبلغون 12 عاما فأكبر حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 4500 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.