بالأسماء.. كليات تشترط اختبار القدرات لدخولها

يستعد طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة للتنسيق الجامعي، حيث يفتح التنسيق أبوابه أمام الطلاب، ويتم اختيار المرحلة الجامعية والكليات المناسبة لميول الطالب، وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021 /2022.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات العمل بنفس قواعد العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القبول، وفي هذا الإطار ترصد «الدستور» أسماء الكليات التي تشمل اختبارات القدرات.

جاءت الكليات التي تشترط اجتياز الاختيارات التي تؤهل الطالب للانضمام إليها كالآتي: «كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس».

كما شملت: «كلية التربية بالسويس جامعة السويس، كليات التربية النوعية الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، مدينة النصر"، كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية وهي "كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، كليات السياحة والفنادق، كليات التمريض».

يشار إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يفتح أبوابه أمام طلاب الشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، للاستفسار عن كافة الأوراق والمتطلبات بشان التنسيق الخاص بهم، وكذلك تلقي استفسارات جميع الطلاب الراغبين في إجراء تنسيق الجامعات 2021، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق خلال الأسبوع الأول من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021.