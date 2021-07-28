الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للزواج من شقيقه.. إعدام سيدة قتلت زوجها بالسم فى الدقهلية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام ربة منزل بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد عرض أوراقها على فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها، وذلك لاتهامها بقتل زوجها، عمدا بأن دست له سم الفئران في الطعام، لرفضها العيش معه.

وأكد شقيق المجني عليه في أقواله خلال التحقيقات، أنها أخبرته برغبتها في التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريقها.

- تفاصيل الواقعة

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قد أحال المتهمة ( ع. م. ا )، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قتلت زوجها المجني عليه (أ. س. م) ،  عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيدا حشريا سم فئران ، وما إن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد شقيق المجنى عليه (م. س. م )، 24 سنة طباخ، ومقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه لمسكنه وألقي نظرة على جثمانه وشاهد إفرازات تخرج من فمه وتغيرا بلون جلده،واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له برغبتها في الزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمة وضعت جوهرا ساما مبيدا حشريا سم فئران لزوجها بالطعام، حال استدراجها له لمنزل والدها قاصدة بذلك إزهاق روحه، وأن السبب وراء قيام المتهمة بارتكاب تلك الواقعة هو رفضها العيش معه.

سبق الإصرار محافظة الدقهلية النيابة العامة أعدام ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها محكمة جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

«الأرصاد» تُحذر من حالة طقس الغد

رسائل سعد الحريرى للبنانيين: الإخوان جماعة متطرفة وأنا ضد تغيير اتفاق الطائف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تتعامل إسرائيل مع أمريكا تحت إدارة بايدن

«الكنيست» يرفض قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

صحيفة عمانية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحد أسباب معركة الأمعاء الخاوية