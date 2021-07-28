للزواج من شقيقه.. إعدام سيدة قتلت زوجها بالسم فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام ربة منزل بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد عرض أوراقها على فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها، وذلك لاتهامها بقتل زوجها، عمدا بأن دست له سم الفئران في الطعام، لرفضها العيش معه.

وأكد شقيق المجني عليه في أقواله خلال التحقيقات، أنها أخبرته برغبتها في التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريقها.

- تفاصيل الواقعة

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قد أحال المتهمة ( ع. م. ا )، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قتلت زوجها المجني عليه (أ. س. م) ، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيدا حشريا سم فئران ، وما إن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد شقيق المجنى عليه (م. س. م )، 24 سنة طباخ، ومقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه لمسكنه وألقي نظرة على جثمانه وشاهد إفرازات تخرج من فمه وتغيرا بلون جلده،واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له برغبتها في الزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمة وضعت جوهرا ساما مبيدا حشريا سم فئران لزوجها بالطعام، حال استدراجها له لمنزل والدها قاصدة بذلك إزهاق روحه، وأن السبب وراء قيام المتهمة بارتكاب تلك الواقعة هو رفضها العيش معه.