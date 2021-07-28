الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طريقة عمل ومكونات «سوتيه البسلة»

سوتيه البسلة
سوتيه البسلة

يعشق الجميع سوتيه البسلة المسكرة، وهو طبق جانبي صحي وسريع ولذيذ يتناسب مع أي طبق رئيسي، وبإمكاننا تحضيره في 5 دقائق، مثل البطاطس والخضار السوتيه المفيد بالمعادن والمغذيات الرئيسية.

وتتميز البسله بأنه يمكن أن تُؤكل نيئة أو مطبوخة لفترة قصيرة وليست كاملة الطهي وتعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة تحضير البسلة السوتيه.  

مكونات طبق البسله  

2 ملاعق صغيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة زبدة غير مملحة

 مقدار من البسلة  طازجة 

1 ملعقة صغيرة ملح خشن ، بالإضافة إلى ملح أخر يضاف للتقديم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريف.

 

طريقة تحضير سوتيه البسلة 

نقوم بتسخين الزيت والزبدة معًا في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى درجة عالية، عندما تذوب الزبدة نضيف البازلاء مع تقليبها في المقلاة لتغطي في خليط الزيت و الزبدة.

 -يتبل بالملح والفلفل ويقلى حتى تصبح البازلاء طرية، حوالي 4-5 دقائق

-ينقل الخليط  إلى وعاء التقديم، و يتبل بالملح الخشن الإضافي والفلفل.

هذه الوصفة هي أكثر من وصفة أساسية من حيث أنها متعددة الاستخدامات للغاية، فتُأكل البسلة بمفردها أو كطبق جانبي علي الصفرة مع أطباق رئيسية أخري، وبإمكاننا إضافة بعض الصلصة  والتوابل، والصنوبر المحمص، الثوم المهروس، الخيارات لا حصر لها طبقا للذوق.

 

المكونات الغذائية لطبق البسله السوتيه

السعرات الحرارية هى: 84 كيلو كالوري وهي عدد سعرات حرارية منخفضة نسبيا ولا تتسبب في أي زيادة للوزن، بالإضافة إلي  كربوهيدرات بمقدار 9 جم، و بروتين بنسبة  3 جم، وتبلغ نسبة  الدهون 4 جم، والدهون المشبعة 2 جم، بالإضافة إلي ألياف بمقدار 3 جم، ونسبة سكر 4 جم، وحديد: 2 مجم. 

وبالتالي نكون قدمنا لكم كل ما يخص طبق سوتيه البسلة.

البسله بسله سوتيه طريقة تحضير البسله تحضير البازلاء خضار اليسله

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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