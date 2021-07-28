في يومه العالمي.. كيف تحمي نفسك من الإصاية بالتهاب الكبد الوبائي؟

يؤدي إلتهاب الكبد الوبائي أحيانًا إلى تلف، وحتى وقت قريب كان علاج التهاب الكبد الوبائي سي يتطلب حقنة أسبوعية وأدوية عن طريق الفم لا يستطيع عديد من المصابين بالفيروس تناولها بسبب مشاكل صحية أخرى أو آثار جانبية.

اليوم، يمكن علاج التهاب الكبد المزمن بأدوية تؤخذ عن طريق الفم يوميًا لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر.

غالبية المرضى لا يعرفون أنهم مصابون

طبقا لموقع “ mayo clinic” لا يعرف حوالي نصف المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي سي أنهم مصابون ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم ظهور أعراض لديهم ، وقد يستغرق ظهورهم عقودًا، لذلك من المفترض بأن يتم فحص جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عامًا للكشف عن التهاب الكبد سي ، حتى أولئك الذين لا يعانون من أعراض أو أمراض الكبد المعروفة.

أعراض المرض

عادةً ما يكون التهاب الكبد C المزمن عدوى "صامتة" لسنوات عديدة ، حتى يضر الفيروس الكبد بما يكفي لإحداث علامات وأعراض مرض الكبد، وتشمل ما يلي:

نزيف بسهولة

-الكدمات بسهولة

إعياء

ضعف الشهية

اصفرار لون الجلد والعينين (اليرقان)

بول داكن اللون

حكة في الجلد

تراكم السوائل في البطن(الاستسقاء)

تورم في ساقيك

فقدان الوزن

الارتباك والنعاس وتداخل الكلام (اعتلال الدماغ الكبدي)

أوعية دموية تشبه العنكبوت على جلدك (أورام وعائية عنكبوتية)

لا تصبح عدوى التهاب الكبد C الحادة مزمنة دائمًا، يقوم بعض الأشخاص بإزالة التهاب الكبد الفيروسي من أجسامهم بعد المرحلة الحادة ، وهي نتيجة تُعرف باسم التصفية الفيروسية التلقائية.

أثبتت دراسات أجريت على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس التهاب الكبد C الحاد ، تفاوت معدلات التصفية الفيروسية التلقائية من 15٪ إلى 25٪. كما يستجيب التهاب الكبد الوبائي سي بشكل جيد للعلاج المضاد للفيروسات

إلتهاب الكبد الوبائي ج

تحدث عدوى التهاب الكبد الوبائي ج بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، تنتشر العدوى عندما يدخل الدم الملوث بالفيروس إلى مجرى الدم لشخص غير مصاب.

على الصعيد العالمي ، يوجد التهاب الكبد الفيروسي في عدة أشكال متميزة ، تُعرف بالأنماط الجينية سب وتم تحديد سبعة أنماط وراثية مميزة لفيروس التهاب الكبد C وأكثر من 67 نوعًا فرعيًا.

وعلى الرغم من أن التهاب الكبد C المزمن يتبع مسارًا مشابهًا بغض النظر عن النمط الجيني للفيروس المصاب ، فإن توصيات العلاج تختلف اعتمادًا على النمط الجيني الفيروسي.

أسباب الإصابة:

_ نقل دم ملوث

_حقن أو استنشاق عقاقير غير مشروعة

_فيروس نقص المناعة

_علاجات غسيل الكلى لفترة طويلة

_أم مصابة بعدوى التهاب الكبد سي

طرق الوقاية:

_توقف عن استخدام العقاقير غير المشروعة، إذا كنت تستخدم عقاقير غير مشروعة ، فاطلب المساعدة.

_لا تستخدم إبر للحقن مخصصة لشخص آخر.

_مارس الجنس الآمن وإبتعد عن العلاقات غير المشروعة.