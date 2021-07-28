الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنجازات «الصحة» في مشروع تطوير قرى الريف ضمن «حياة كريمة» (إنفوجراف)

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف، عن الخدمات التى قدمتها وزارة الصحة ضمن انجازات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وأشارت إلى أنه تم تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ 313 ألفًا و105 سيدات ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك بـ 9 محافظات، على مدار عشرة أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وأكدت حصول 258 ألفًا و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه جار إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل "الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية"، بإجمالي 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».     

انفوا الصحة

وأوضحت أن الحملة شملت محافظات "القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية" ، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائيي النساء وتنظيم الأسرة، مضيفا أن الحملات قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك في 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021 .           

وأكدت الوزارة أنه يتم العمل على التوسع في عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، حيث تم افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسوان  ومتابعة عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسيوط.

الصحة قرى الريف المصري حياة كريمه نشر الوعي الصحة الإنجابية وسائل تنظيم الأسرة

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