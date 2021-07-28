الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء التدريب الصيفي لـ 251 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

تدريب طلاب مياه المنوفية
تدريب طلاب مياه المنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بدء التدريب الصيفي لــ 251 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالصفين الأول والثاني لعام 2020-2021  خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة.

وأكد رئيس الشركة، أنه  تم وضع خطة للتدريب بواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات.

وقال "صالح" إن الهدف هو تدريب الطلاب عمليا على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسي وسيستمر التدريب حتى يوم 26/8/2021 من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل كفنيين في المحطات، مضيفا أنه تم توزيع الطلبة على المحطات ويتم تدريبهم تحت إشراف نخبة من مهندسين وفنيين وكيميائيين  بهدف الوصول إلى مستوى فنى من الكفاءة والمهارة .

يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من المدخل الي السيب النهائي وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.

- فتح التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب

كان قد أعلن  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي 2020-2021 م ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 26 يوليو وحتي الخميس 12 أغسطس 2021 م علي الموقع الإليكتروني للشركة من خلال الرابط 
http://www.mcww.com.eg/schoolform/school.php  علمُا بأن المدرسة تقبل محافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية-مدن القناة).

وأوضح أن شروط التقديم تتمثل في ألا يقل المجموع عن 250 درجة وتكون الأولوية للأعلي مجموعًا، حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية عام 2020 - 2021، ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عام، أن يكون الطالب لائق طبيًا، أن يجتاز الطالب إختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل في (اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول اكتوبر، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، رقم تليفون ولي الأمر، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب)، وأن الأوراق المطلوب إرفاقها (صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية). 

محافظة المنوفية طلاب تعليم صور العام الدراسي رئيس مجلس إدارة معالجة مياه الصرف محمد نجيب

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