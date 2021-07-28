الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاكتئاب المتهم الأول.. تفاصيل العثور على جثة مسن في حدائق القبة

جثة مسن
جثة مسن

أقدم  مسن على التخلص من حياته، اليوم الأربعاء، بالانتحار شنقًا داخل غرفة نومه في حدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا بانتحار مسن داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد.أ» مواليد 1960، في حجرة نومه، و بالفحص تبين وجود آثار شنق حول رقبة المتوفي، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات في باقي أجزاء الجسم.

وبسؤال نجله، يدعى «عبد الرحمن»، أكد أن والده يعاني من حالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

أسباب ودوافع الانتحار

حدد الأطباء النفسيين عدة أسباب تشير إلى أسباب الانتحار المحتمل وأبرزها:

 الضغوط والمشاكل  النفسية

تشير الإحصائيات والأبحاث حول أسباب ودوافع الانتحار إلى أن أغلب الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار يعانون من مشكلة نفسية أو أكثر، وفي كثير من الحالات لا يكون المريض قد لجأ للمساعدة الطبية ومن أكثر المشاكل النفسية التي تسبب الانتحار.

الاكتئاب الحاد

تؤدي الإصابة بالإكتئاب الحاد إلى تعكر المزاج بشكل كبير والتعب وفقدان الاهتمام بالأشياء من حول المصاب بالإضافة إلى فقدان الأمل، لذلك  هؤلاء الأشخاص المصابين بالاكتئاب الحاد يكونون أكثير عرضة لمحاولة الانتحار من غيرهم.

الهوس الاكتئابي 

الشخص المصاب بهذه الحالة النفسية يعاني من تغير شديد في المزاج أي أنه أحيانا  يشعر بالفرح العارم، وتارة أخرى بالحزن الشديد، ومن الأخبار غير السارة أن واحد من كل ثلاثة مصابين يحاولون الانتحار في مثل هذه الحالات.

الأمراض الذهنية 

يعد مرض الفصام من الأمراض الذهنية وهو عبارة عن حالة نفسية طويلة المدى،  تسبب الإحساس ورؤية  أمور غير موجودة في الواقع وأبرز أعراض الفصام هو حالة  الهذيان و ظهور تغير كبير  في تصرفات المصاب وفقدان المنطق في تعاملاته.

التجارب المؤلمة 

 تعتبر التجارب المؤلمة أحد دوافع الانتحار لدى البعض مثل  وفاة أحد الأشخاص المقربين أو انتحاره، أو فقدان حبيب أو عدم معرفة كيفية التعامل مع الانفصال العاطفى وقد يندفع البعض للانتحار للتخلص من المشاعر السلبية المصاحبة للحرمان والقلق العاطفي.

 الإدمان

قد يتسبب الإدمان على الكحول أو المخدرات لفترة طويلة من الزمن في التفكير بالانتحار ، فالمدنين عادة يدخلون في مرحلة من الاكتئاب ويفكرون بالانتحار وخصوصا اذا  لم يجد الشخص المدمن المال الكافي لشراء  المخدر او الكحول.

مسن حدائق القبة الانتحار النيابة العامة مشرحة زينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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