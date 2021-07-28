3.8 أسرة مستفيدة من الدعم النقدي.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة ونستعرضها في التقرير التالي:



«التضامن»: 3.8 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي خلال يوليو الجاري بلغ 3.8 أسرة مستفيدة.

وأظهر التقرير أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015.

ارتفاع الأسر المستفيدة من «كرامة» إلى 1.3 مليون حتى يوليو الجاري

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من "كرامة" بلغ مليون و304 آلاف و885 مستفيد حتى منتصف يوليو الجاري، مقارنة بمليون و256 آلاف و654 مستفيد خلال يونيو الماضي بنسبة زيادة بلغت أكثر من 48 ألف مستفيدة.

مليونان و114 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي «تكافل»



أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و114 ألف و189 مستفيد، مقارنة بمليون و113 آلف و171 مستفيد خلال يونيو، بزيادة ما يقرب من ألف مستفيد عن الشهر الماضي.

385 ألف مستفيد من المساعدات الشهرية للضمان الاجتماعى

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 385 ألفًا و546 شخصًا، وهي مساعدات شهرية ودعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتتم حاليًا مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء، والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيو 2017.

التضامن: "ديارنا" بمارينا يدعم المشروعات متناهية الصغر ويساعد على تسويق منتجاتهم

قال المستشار عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للمعارض، إن معرض "ديارنا" بمارينا يواصل استقبال جمهوره لليوم الثالث على التوالي، وسط اقبال كثيف من المواطنين المتواجدين بمنطقة مارينا والمناطق القريبة منها.