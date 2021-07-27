تحرير 19 محضرا متنوعا وضبط أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

حيث شنت مديرية التموين بالبحيرة عدة حملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق مراكز “رشيد والرحمانية وكوم حمادة”.

أسفرت عن: ضبط أحد المصانع لتحضير وبيع سلطات مأكولات المطاعم حيث تم ضبط عدد ٢٠ برنيكه خيار زنة ١٥ كجم بإجمالي ٣٠٠ كجم كذلك عدد ٥ برنيكه خس زنة البرنيكه ١٠ كجم بإجمالي ٥٠ كجم وكذلك عدد ٥ شيكارة جزر زنة الشيكارة ٢٠ كجم بإجمالي ١٠٠ كجم وجميع تلك الكميات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير عدد ٥ محاضر لتجار تموينيين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، تحرير ٩ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية وأسفرت عن، ضبط الآتي:- 10 طن مخصبات منتهية الصلاحية باحد مصانع المبيدات الزراعية وإعادة تعبئتها وتدوين عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء جديد، وضبط 7000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء، ضبط 6000 كجم ملوخية منتهية الصلاحية باحد الثلاجات، وتحرير عدد 2 محضر غش تجارى سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت، وتم تحرير عدد 3 محاضر لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

كما تم ضبط 1400 كيلو مكرونة مجهولة المصدر بأحد مصانع المكرونة، وضبط 1250 كيلو أرز مجهولة المصدر بأحد محلات السوبر ماركت، تم ضبط 32 عبوة منشطات جنسية بأحد محلات أدوات التجميل، وتم ضبط عدد 20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.