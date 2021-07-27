رئيس وزراء باكستان يستقبل وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد

استقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان، في مكتبه بمقر الرئاسة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، هنأ رئيس وزراء باكستان - في بداية الاستقبال - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، منوهًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال موسم الحج للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الفاعلة، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تطرق فيها الجانبان إلى أهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين وتعزيزه في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء بحث أبرز المسائل والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتناولت جلسة المباحثات الثنائية النتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ولقائه الأمير محمد بن سلمان، ومنها إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني، الذي سيحقق تطلعات البلدين المشتركة نحو مزيداً من التعاون والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، وكذلك السعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لجميع أشكالها وصورها وأيًا كان مصدرها.