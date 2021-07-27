الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية فى نبروه والمطرية والجمالية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

استمرت أعمال الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، في رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال التجميل والإنارة وكذا متابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز أنه تم المرور على الحملة الميكانيكية و المرور على قطاع النظافة ومتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع الأتربة الناعمة بشوارع مدينة نبروه وتم المرور على الإدارات داخل ديوان رئاسة المركز ومتابعة سير العمل بها والتأكد من أن جميع الخدمات المقدمة للمواطن تقدم بدون معوقات وتم عقد لقاء مع مديري الإدارات برئاسة المركز ومناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية وتم التأكيد على تذليل كافة الصعاب لتسهيل الخدمة للمواطنين وتم زيارة مركز الشرطة ودعم التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، ومن ناحية أخري تم مباشره تركيب الإنترلوك بشارع سوق الذهب بالمدينة وذلك لنظافة الشارع وإظهار شوارع المدينة بالمظهر اللائق بها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني بنبروه.

وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز أنه تم إنهاء مشكلة انقطاع المياه عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي المطرية المركزي نهائيا وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمطرية حيث تم متابعة عمل خط مياه مستقل لوحده بعيدا عن شبكة مياه المستشفى وتوفير مواتير رفع مياه ذات قدرات عالية، وذلك من أجل توصيل والوحده بخط مياه مباشر لا يسمح بانقطاع خدمة المياه عنها وذلك بمساهمات المجتمع المدني بالمدينة.

وفي مركز ومدينة الجمالية قال حاتم قابيل رئيس المركز أنه تم تفقد الحملة الميكانيكية والمعدات ويجري العمل على صيانة كافة المعدات المعطلة وتم متابعة خروج المعدات المتواجدة على رأس العمل فى مواعيدها وتوزيعها على المناطق المحددة لها لتحسين مستوى النظافة، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات برئاسة المركز لوضع خطة العمل وتحديد المهام بشأن منظومة النظافة ورفع الإشغالات و التصدي للتعديات وإنهاء ملفات التصالح والتقنين وحل مشكلات المواطنين اليومية، كما تم متابعة رفع المخلفات والقمامة والأتربة في مختلف شوارع المدينة والوحدات القروية التابعة بقرى المحلاوى وميت مرجا وإسكندرية الجديدة وتوريدها مباشرة إلى نقطة تجميع القمامة كما تم متابعة أعمال قسم الكهرباء والإنارة لصيانة الخلايا والكشافات بمنطقة الكباس وطريق الزمالك وكذلك حى المدارس وأيضا متابعة أعمال قسم التشجير والتجميل من خلال تهذيب ورى الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة.

وفي مركز ومدينة أجا قال المحاسب هشام أبو المكارم رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال فريق العمل التنفيذى في قطاع النظافة لرفع القمامة والقضاء على التراكمات والتجمعات بالشوارع الرئيسية والطريق العام بالمدينة والمداخل الرئيسية بقرى المركز وكذا متابعة كنس ورفع الأتربة بجوار بلدورات الطريق السريع الواقع بنطاق قرى المركز ....(نوسا الغيط / كفر عوض/شبراويش/ ميت دمسيس/ صهرجت الصغرى /طنامل وكذا متابعة تقليم أشجار الحدائق العامه بالمدينة اجا ورى الجزر الوسطى بالطريق السريع ومتابعة إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع العامة بالمدينة رفع كافة الإشغالات بالطريق العام.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة لجميع الوحدات المحلية فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجميع.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال الحملات والتصدي للنباشين الذين يشوهون المظهر الحضاري واتخاذ الإجراءات الفورية حيالهم بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
الدقهلية اجا تراكمات القمامة أيمن مختار رفع تراكمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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