الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكفي 4 أشهر.. تفاصيل القافلة التموينية 277 لشمال سيناء

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية رقم 277 لمحافظة لشمال سيناء، بهدف توفير احتياجات المواطنين من خلال  منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي من شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.

وقالت الشركة، إنها دفعت بـ12 سيارة محملة بالسلع التموينية ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.

وأكد المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية 277 تضمنت ضخ 100 طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف للكيلو، و8 أطنان أرز بـ8جنيهات، و7120 كرتونة زيت نباتي، و850 كرتونة مكرونة، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 أشهر، الزيت 4 أشهر، الأرز شهرين.

وأضاف السمري، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يوليو الجاري بنسبة 95% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجار تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية  للتجار التموينين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعللا بدالي التموين، بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وكشف أنه يتم صرف سلع تموينية قرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين تستجيب في زيادة معدلات الضخ في حال زيادة معدلات الاستهلاك.

وقال السمري إن هناك فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة العريش وبئر العبد لتوفير احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20%.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين لدعم توفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة من خلال فروع الدلتا ماركت ليتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، واللحوم المجمدة بـ65 جنيها، والدواجن بـ35 جنيها للكيلو.
 

تجارة الجملة القابضة للصناعات الغذائية العامة لتجارة الجملة بالقافلة منظومة التموين الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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